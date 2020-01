Pd: Zingaretti ‘archivia’ 4 marzo, ‘noi pilastro di alternativa a destra’/Adnkronos (2) (Di lunedì 27 gennaio 2020) (Adnkronos) – Non manca un riferimento alle Sardine. “Dobbiamo dire un grazie al movimento della Sardine -dice Zingaretti- perché la grande partecipazione al voto è evidente sia figlia di questa scossa democratica positiva data dalle Sardine rispetto all’aggressività della destra”.E sul governo, la tornata elettorale mette il Pd nella condizione di essere il partito più forte della maggioranza. E Zingaretti si rivolge ai partner di governo chiedendo sia meno litigiosità ma anche “rigore nelle scelte”. Una sottolineatura che sembra rivolta innanzitutto a Italia Viva e Matteo Renzi. Superata la tornata di Emilia e Calabria arriverà la -rinviata- verifica di governo. “Magari a qualcuno sarà sembrato strano ma noi per due giorni ci siamo riuniti con i gruppi parlamentari proprio per definire una agenda da offrire al presidente Conte”. ... meteoweb.eu

