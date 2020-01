Nina Moric incastra Luigi Favoloso | pubblica la chat | “Voleva uccidermi”

Luigi Favoloso - la confessione su Nina Moric è da brividi : “Ecco cosa faceva” : Tensione alle stelle al Live Non è la D’Urso. Ospite in studio Luigi Mario Favoloso. L’ex di Nina Moric per 29 giorni ha fatto perdere le proprie tracce. Sua madre Loredana aveva prima denunciato la scomparsa alle Forze dell’Ordine e poi ha ritirato l’esposto. Ma la Moric sostiene di essere stata picchiata da Favoloso (e a Live, la scorsa settimana, ha raccontato di averlo denunciato). “Sono stato in giro con un autista. Poi sono venuto a ...

Nina Moric pubblica i messaggi privati choc di Luigi Favoloso : “Voleva uccidermi” : Due settimane fe Nina Moric a Domenica Live ha rivelato che Luigi Favoloso avrebbe alzato le mani su di lei e su suo figlio Carlos. «Luigi Mario Favoloso ha aggredito fisicamente sia me sia mio figlio Carlos Maria. La sua scomparsa è premeditata, è una vergogna e un insulto alle vere persone scomparse. Lui sta bene, è in Italia e la sua famiglia è complice di tutto questo. Ieri ho ricevuto minacce da Luigi attraverso un profilo anonimo, sono ...

Live Non è la D’Urso - Luigi Favoloso smentisce Nina Moric : Come annunciato nei giorni scorsi, Luigi Mario Favoloso non è scomparso e questa sera è stato ospite di Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso. Dopo una sparizione di quasi un mese, per la quale sono state coinvolte anche le autorità, l’ex gieffino ha scelto di ricomparire con un’intervista esclusiva nel più celebre salotto di Mediaset. Ma dove è stato Favoloso durante tutti questi giorni? “In nuovi Paesi: ...

Le verità di Luigi Mario Favoloso : “Non ho mai picchiato Nina Moric è lei che vuole distruggermi” - : Roberta Damiata Dopo la sua presunta scomparsa, Luigi Mario Favoloso, torna a parlare a "Live Non è la d'Urso" e racconta la sua verità sul suo allontanamento e sulla sua relazione con Nina Moric Era il più atteso di tutti, Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del "Grande Fratello" ed ex di Nina Moric è tornata dopo giorni in cui di lui non si sapeva più niente. Dopo la segnalazione di un fotografo, la madre aveva fatto una denuncia ...

Luigi Favoloso - il padre lo difende dalle accuse di Nina Moric - : Serena Granato Nella nuova puntata di Domenica Live, il padre di Luigi Favoloso, Michele, ha difeso l'ex gieffino dalle accuse di violenza psicologica e fisica mosse da Nina Moric Diverse ore fa, in data 26 gennaio 2020, è stata trasmessa la nuova puntata di Domenica Live. E l'appuntamento tv in questione -del format condotto da Barbara d'Urso su Canale 5 - ha visto presentarsi, tra gli ospiti in studio, il padre di Luigi Favoloso. ...

