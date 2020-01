Napoli City Half Marathon, Luigi de Magistris: “Correre e vivere insieme la città” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Napoli City Half Marathon 2020: è il sindaco a lanciare l’invito in un video così come fanno nelle più importanti maratone internazionali. Napoli City Half Marathon, parte il conto alla rovescia. Domenica 23 febbraio si avvicina e a lanciare l’evento partenopeo è in prima persona il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Come a New York, Tokyo, Berlino o Londra il primo cittadino dà il benvenuto ai runner provenienti da tutto il mondo per disputare una tra le 21 km più affascinanti dell’intero panorama podistico internazionale che si disputa in un centro storico Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Un percorso che non ha uguali, per oltre 13 km corre sul lungomare, uno tra i più rinomati del mondo. “Vi aspetto per la Napoli City Half Marathon” è l’invito del Sindaco De Magistris. “A tutte le atlete, a tutti gli atleti, agli accompagnatori, amici, venite a ... 2anews

