Morte Bryant, la Federbasket dispone il minuto di silenzio su tutti i campi in Italia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi e in ogni categoria nelle gare dell’intera settimana. “Un piccolo ma sentito e doveroso gesto – ha dichiarato Petrucci – per onorare la vita e la memoria di Kobe Bryant, campione assoluto che ha sempre avuto nel … L'articolo Morte Bryant, la Federbasket dispone il minuto di silenzio su tutti i campi in Italia calcioefinanza

SkyTG24 : Cosa sappiamo finora sull'incidente che ha provocato la morte di Kobe Bryant ?? - RaiNews : Morte #KobeBryant, tutti i numeri di una carriera leggendaria, che ha fatto la storia dell'#NBA - DiMarzio : Morte #KobeBryant, gli aggiornamenti da #LosAngeles -