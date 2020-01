L’imponente medley di Ariana Grande ai Grammy Awards 2020, pace fatta ma senza premi (video) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Non ha portato a casa premi a fronte delle quattro nomination ottenute per l'album ThanK U, Next e i suoi singoli, ma Ariana Grande ai Grammy Awards 2020 ha realizzato una delle performance scenograficamente (ma non vocalmente) più imponenti della serata, facendo pace con l'organizzazione e la Recording Academy. Lo scorso anno, quando era candidata per l'album Sweetener, si era rifiutata di esibirsi durante la cerimonia di premiazione con una canzone diversa da 7 Rings, ritenendo le richieste dei produttori offensive e penalizzante per la sua creatività. Stavolta invece è andato tutto liscio e il disaccordo è stato superato, visto che non solo il brano era in nomination in questa edizione numero 62 dei premi, ma è stato anche eseguito nell'ambito del medley proposto da Ariana Grande ai Grammy 2020. Nomination ai Grammy 2020 Nominata nelle categorie Musica dell'Anno e ... optimaitalia

