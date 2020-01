La grafica di PS5 e Xbox Series X? Uno sviluppatore di The Last of Us ci mostra le potenzialità della next-gen (Di lunedì 27 gennaio 2020) Con PS5 e Xbox Series X distanti pochi mesi, cosa possono aspettarsi i giocatori in termini di grafica? Secondo un animatore di The Last of Us e Assassin's Creed, parecchio. Evidenziando alcuni recenti progressi compiuti con Unreal Engine 4, la fisica dei capelli in tempo reale sarà un altro dei punti forza.L'animator Jonathan Cooper ha messo in evidenza alcuni dei nuovi incredibili progressi raggiunti dai motori grafici. Mentre "raytracing" è stato il "termine caldo" per quanto riguarda la grafica di PS5 e Series X, Cooper invece indica l'incredibile fisica dei capelli. Ancora meglio, una gif ci mostra meglio cosa dobbiamo aspettarci.In realtà, Epic aveva pubblicato l'aggiornamento che includeva i progressi per gli effetti dei capelli migliorati a fine dicembre 2019. Tuttavia, come notato da Cooper, inizieremo a vedere questa grafica in azione solo con la next-gen.Leggi altro... eurogamer

