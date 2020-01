Infortunio Kulusevski, pessime notizie in casa Parma: il comunicato (Di lunedì 27 gennaio 2020) Infortunio Kulusevski – Arrivano pessime notizie in casa Parma in vista delle prossime partite, pesante Infortunio dell’attaccante Kulusevski. “Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro l’Udinese hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, esercizi di riscaldamento seguiti da tecnica applicata e possessi palla. La seduta è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo. Antonino Barillà, Gervinho e Yann Karamoh hanno svolto un lavoro differenziato. Luigi Sepe, a causa di un dolore inserzionale adduttorio alla coscia sinistra acutizzatosi durante la gara di ieri, nella giornata di oggi e in quella di domani verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici. Dejan Kulusevski ha riportato una lesione di I grado del muscolo ileopsoas ... calcioweb.eu

CalcioWeb : Infortunio #Kulusevski, pessime notizie in casa #Parma: il comunicato - - sportli26181512 : #Parma, Kulusevski ko: lesione di primo grado: Infortunio al muscolo ileopsoas sinistro per il centrocampista… - GoalItalia : Emergenza in attacco per il Parma: problema muscolare per Kulusevski ?? -