Incidente a Mercato San Severino, quattro auto coinvolte e due feriti: code sull'A30 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Mercato San Severino (Sa) – È di quattro veicoli coinvolti e due feriti trasportati all'ospedale di Mercato SanSeverino il bilancio di un pesante tamponamento avvenuto intorno alle 15 alla barriera autostradale della A/30 Caserta–Roma. Conseguenze pesanti sul traffico autostradale che ha raggiunto code di lunghezza fino a 2 chilometri in direzione Nord nell'attesa che i mezzi di soccorso rimuovessero i veicoli. Incidente è avvenuto nei pressi di un ingresso autostradale che stato chiuso per rimuovere quanto mandato in frantumi dal pesante impatto.

ottopagine : Incidente al casello di Mercato San Severino: traffico in tilt #MercatoSanSeverino - muoversincampan : Sull'A30 Caserta-Salerno, per un incidente, ci sono 2 km di coda tra lo svincolo Mercato San Severino e la Barreira… - TrafficoA : Mercato San Severino-Salerno - Coda A30 Caserta-Salerno Coda di 2 km tra Mercato San Severino e Salerno per incidente -