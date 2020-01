Google crea il motore di ricerca delle banche dati (Di lunedì 27 gennaio 2020) Google (Photo by Lyu Liang/VCG via Getty Images) ricercatori, studenti, giornalisti, ma anche semplici appassionati in cerca di numeri da approfondire e studiare, ora potranno sfruttare un nuovo motore di ricerca creato appositamente per individuare gli archivi di dati. Google ha indicizzato circa 25 milioni di dataset accessibili, offrendo un unico posto per cercarli e risalire agli archivi. Dataset Search, così si chiama il motore di ricerca specializzato, permette agli utenti di effettuare una ricerca includendo dei filtri per limitare i risultati. Tra i parametri: archivi gratuiti o a pagamento, formato dei dati, aggiornamento. A differenza di altre banche dati, Google non cura o fornisce direttamente l’accesso ai 25 milioni di set di dati ma semplicemente fa quello per cui è nato: il motore di ricerca. Google Dataset Search integra Schema.org, una comunità che lavora sulla ... wired

