Elezioni Regionali, la vittoria di Bonaccini fa crollare lo spread Btp-Bund a 140 punti base (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’esito delle Elezioni in Emilia-Romagna ha un primo effetto sui mercati finanziari, spinti in territorio negativo dai problemi in Cina con il coronavirus. Ma lo spread tra Btp e Bund tedeschi risente in chiave positiva della vittoria di Stefano Bonaccini, che sembra aver messo al sicuro la coalizione Pd-M5S e il governo guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nei pre-scambi, il differenziale tra i titoli di Stato è subito sceso a 141 punti base, 15 punti in meno dei 156 di venerdì scorso. Un arretramento pari al 12,5%. Il rendimento del Btp decennale si è invece attesta all’1,07 per cento, circa 20 punti base in meno rispetto a venerdì scorso e sui minimi da due mesi e mezzo. A gennaio il rendimento del decennale italiano si era spinto fino all’1,43%. Nonostante lo spread in picchiata, la Borsa di Milano apre in calo di oltre l’1% a 23.790 punti, in linea con il ... ilfattoquotidiano

Risultati Elezioni Emilia-Romagna e Calabria Regionali/ Tweet di Renzi su Bonaccini : Risultati Elezioni Regionali 2020: Emilia Romagna a Stefano Bonaccini , centrosinistra,, Calabria a Jole Santelli, centrodestra,. Le parole di Zingaretti

Sondaggi politici Elezioni Regionali 2020/ Flussi voto Emilia Romagna : Pd batte Lega : Sondaggi politici e Flussi di voto Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria: i dati Tecné sul voto Emilia no, la vittoria del Pd sulla Lega ma..

Elezioni Regionali - Mieli : “Per Pd due ottimi risultati. È pazzo e suicida se ora fa una legge elettorale proporzionale” : “Con queste Elezioni Regionali si è chiusa la finestra del tripolarismo. Il Pd ha avuto due ottimi risultati in Emilia Romagna e in Calabria. E’ un partito che sta tornando a essere competitivo. Se adesso si lancia nell’avventura di fare un legge elettorale proporzionale, è pazzo . Vorrebbe dire che è un partito di suicidi e farebbe un errore storico che pagherebbe caramente”. Sono le parole del giornalista Paolo Mieli , ...

Elezioni Regionali in Emilia Romagna : ha vinto il PD? No - ha vinto Bonaccini. : In realtà il mito della “ Emilia Rossa che resiste a Salvini” è una frottola ad uso dei gonzi. Lo stop ai leghisti è la vittoria di Bonaccini, non del PD. Il governatore si è infatti tenuto ben lontano dai simboli del partito (il che la dice lunga sull’effetto traino negativo di quella sigla), mentre la Bergonzoni è stata percepita come avatar di Salvini. La sfida è stata fra chi ha governato il territorio e chi voleva ...

Elezioni Regionali Calabria - i risultati definitivi : trionfa il centrodestra - Santelli presidente : I risultati quasi definitivi delle Elezioni regionali in Calabria confermano i primi dati: netta l'affermazione della candidata del centrodestra , Jole Santelli . Molto più indietro Pippo Callipo, sostenuto dal centrosinistra, e male il Movimento 5 Stelle. Tra le liste, il Pd è il primo partito davanti a Forza Italia, che tiene dietro Lega e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

La sinistra ha vinto le Elezioni Regionali in Emilia-Romagna : (foto: Massimo Paolone/LaPresse) Sono opposti i risultati delle elezioni regionali che si sono tenute ieri in due regioni italiane – Emilia-Romagna e Calabria – per eleggere i presidenti e consigli regionali . Nel primo caso, il candidato del centro sinistra , Stefano Bonaccini, ha battuto Lucia Borgonzoni, che rappresentava il centrodestra. Nella seconda regione, invece, Jole Santelli del centrodestra ha battuto il centro sinistra , ...

Elezioni Regionali : l’Emilia Romagna resta del centrosinistra - la Calabria al centrodestra : Dopo settimane di serrata campagna elettorale, alla fine l’Emilia Romagna ha deciso e la regione ha scelto Stefano Bonaccini, davanti alla candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Le Elezioni in Calabria hanno portato alla riaffermazione della candidata del centrodestra Jole Santelli. Molto deludenti i risultati del MoVimento 5stelle. Il commento di Zingaretti Lapidario il commento di Nicola Zingaretti che sottolinea: “Salvini ha ...

Elezioni Regionali - i risultati definitivi in Emilia Romagna e Calabria : Elezioni regionali , i risultati definitivi in Emilia Romagna e Calabria confermano il successo di Bonaccini e Santelli La tornata elettorale del 26 gennaio in Emilia Romagna e Calabria ha rappresentato un check point molto importante per la politica italiana. Dopo l’esito delle Elezioni in Umbria, con la vittoria della Lega e la crescente pressione da […] L'articolo Elezioni regionali , i risultati definitivi in Emilia Romagna e ...

Elezioni Regionali Calabria : trionfo per Joe Santelli “ringrazio i miei genitori” : Trionfa Joe Santelli in Calabria , la donna voluta da Berlusconi. La nuova governatrice di Forza Italia ringrazia i calabresi, e non solo. Dopo il trionfo , Jole Santelli si presenta ai giornalisti con un filo di voce e fa subito una dedica speciale. “Dedico la mia vittoria ai miei genitori, ovunque si trovino, ai miei nipotini, […] L'articolo Elezioni regionali Calabria : trionfo per Joe Santelli “ringrazio i miei genitori” ...

Elezioni Regionali - dati reali : in Emilia Romagna Bonaccini vince di otto punti su Borgonzoni. In Calabria Jole Santelli stacca Callipo di 25 punti : I risultati delle regionali 2020 in tempo reale Risultati regionali 2020 in Calabria in diretta liveRisultati regionali 2020 in Emilia Romagna in diretta live La Calabria passa al centrodestra, l’ Emilia - Romagna resiste nelle mani del centrosinistra. A scrutinio quasi completo sono questi i risultati delle urne quello che era diventato un vero e proprio test nazionale per la tenuta del governo Conte II e per gli azionisti di ...

Elezioni Regionali in Calabria : vittoria netta della candidata di centrodestra Jole Santelli. M5S in caduta libera : Elezioni regionali in Calabria , ecco chi ha vinto: i risultati Elezioni Calabria CHI HA VINTO – Sono ormai stati diffusi i risultati delle Elezioni regionali in Calabria del 26 gennaio 2020. Ecco chi ha vinto: La candidata di centrodestra Jole Santelli si è aggiudicata la vittoria al voto del 26 gennaio 2020, conquistando 55,87 punti percentuali a fronte del 30,15 per cento dei consensi del principale rivale, Pippo Calippo, candidato del ...

Elezioni Regionali - la giornata in diretta. In Emilia Romagna tutti alle urne : affluenza raddoppiata rispetto al 2014. Bonaccini : “Vinciamo noi” : Si vota fino alle 23 per scegliere i presidenti e i Consigli regionali . In Calabria dato stabile rispetto al 2014

Elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Calabria - i risultati definitivi : Mancano ancora poche sezioni, ma l’esito delle prime Elezioni del 2020 è ormai molto chiaro: Bonaccini ha vinto in Emilia-Romagna , Santelli in Calabria . Ecco che cosa è successo

Elezioni Regionali : i commenti di Zingaretti e Renzi dopo il successo : Elezioni regionali: i commenti di Zingaretti e Renzi dopo il successo del Pd in Emilia Romagna Le Elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria hanno espresso una sentenza differente (una alla sinistra e una alla destra) ma un minimo comun denominatore. In entrambe infatti il Pd risulta essere il partito con più voti. Vittoria importante […] L'articolo Elezioni regionali: i commenti di Zingaretti e Renzi dopo il successo proviene da ...

