E ora Meloni e Berlusconi alzeranno la voce con Salvini Ok a Fitto in Puglia e stop alla Lega che fa tutto da sola (Di lunedì 27 gennaio 2020) Da oggi, lunedì 27 gennaio e a risultati delle elezioni regionali acquisiti, nel Centrodestra inizia un'altra storia. La Lega ha dimezzato i voti in Calabria rispetto alle Europee del 2019 e in Emilia Romagna ha fallito la spallata al Pd e al governo con Lucia Borgonzoni nettamente staccata da Stefano Bonaccini. Forza Italia al Sud c'è. Anzi, è rinata. Primo partito della coalizione in... Segui su affaritaliani.it affaritaliani

