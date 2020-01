Donatella Rettore | l’aborto e la malattia | il duro racconto della cantante

Domenica In : pace fatta tra Donatella Rettore e Pierluigi Diaco – Video : Pierluigi Diaco e Donatella Rettore “Ma non mi rompere le balle, culattone che non sei altro…“. Undici anni fa erano volate parole grosse, nella trasmissione di Rai2 Scalo 76 tra Donatella Rettore e Pierluigi Diaco. Ora tra i due è scoppiata la pace grazie a Mara Venier. A Domenica In, durante l’intervista alla cantante, la conduttrice le ha rivolto l’invito a fare pace con Diaco, che era dietro le ...

Donatella Rettore a Domenica In : “Ho perso mio figlio mentre facevo Sanremo” : Per festeggiare i 40 anni dall’uscita di “Splendido Splendente”, la cantautrice Donatella Rettore è stata ieri ospite a Domenica In, dove ha ripercorso e condiviso ricordi della sua carriera e della sua vita. La malattia e quel figlio mai avuto Il punto clou dell’intervista, che ha a tratti commosso la conduttrice Mara Venier, è stato quando la Rettore ha parlato dei figli e, di conseguenza, della sua malattia. Tutto è iniziato con la ...

Donatella Rettore sulla mancata maternità : "In Italia è difficile adottare" - : Serena Granato A Domenica In, Donatella Rettore si è raccontata a ruota libera, su vita privata e carriera, non risparmiandosi sui tentativi fatti per il raggiungimento della maternità Lo scorso 26 gennaio 2020, è stata trasmessa la nuova puntata di Domenica in, talk show condotto da Mara Venier su Rai 1. E l'appuntamento tv in questione ha visto presentarsi, tra gli ospiti in studio, Donatella Rettore. La cantante e attrice ...

Domenica In – Ventesima puntata del 26 gennaio 2020 – Paola Cortellesi - Donatella Rettore - Benji & Fede tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Tanti ingredienti collaudati, preparati ogni volta in modo diverso per […] L'articolo Domenica In – Ventesima puntata del 26 gennaio 2020 – Paola Cortellesi, ...

Donatella Rettore a Domenica In è per la sua malattia che non ha avuto figli : Donatella Rettore e Claudio Rego stanno insieme da 43 anni, un amore a cui manca solo un figlio, è il dispiacere di cui parla la cantante a Domenica In spiegando il motivo per cui non sono diventati genitori. Dal successo di Spendido Splendente sono passati 40 anni e quel brano è ancora uno tra i più conosciuti, sembra non invecchiare mai lei che a tratti sembra anche molto fredda, poi si scioglie quando il marito appare in un video realizzato ...

Domenica In - Donatella Rettore e la domanda sui figli di Mara Venier : turbamento in diretta : A Domenica In ecco Donatella Rettore, ospite di Mara Venier su Rai 1 nella puntata di sabato 26 gennaio e al centro di una lunga intervista. Si parla della carriera della cantante e della vita privata, della sua lunga storia col marito Claudio: stanno insieme da 43 anni. I due però non hanno avuto n

Donatella Rettore e Pierluigi Diaco - pace fatta a Domenica In dopo la lite a Scalo 76 : A oltre dieci anni di distanza dal duro scontro avuto nello studio di Scalo 76, talk show musicale di Rai 2 andato in onda dal 2007 al 2009, Donatella Rettore e Pierluigi Diaco si sono ritrovati in televisione per riappacificarsi di fronte alle telecamere di Domenica In. Cosa accadde fra i due, nell'ottobre del 2008? Al centro della lite, tra i primi video divenuti virali su YouTube Italia (oggi conta oltre 600.000 visualizzazioni), le parole ...

CLAUDIO REGO - MARITO Donatella RETTORE/ Lui : 'la nostra vita? Momenti spettacolari' : CLAUDIO REGO, il MARITO di DONATELLA RETTORE, protagonista della sua intervista a Domenica in. Il video-messaggio, la dedica e...

Donatella Rettore - sfogo sui figli adottivi e pace con Diaco a Domenica In : Donatella Rettore, lo sfogo sui figli adottivi e la pace inaspettata con Diaco a Domenica In. Il gelo durava da oltre 10 anni Donatella Rettore sbarca a Domenica In e concede una lunga intervista a Mara Venier. Due venete doc che subito si ‘acchiappano’ ed entrano in sintonia. Si parla della carriera della cantante, dei […] L'articolo Donatella Rettore, sfogo sui figli adottivi e pace con Diaco a Domenica In proviene da Gossip ...

Donatella Rettore a Domenica In. Mara Venier : “Non sei una para…” : Donatella Rettore a Domenica In. Mara Venier: “Lo dico in modo elegante, non sei una para…” Ospite di Domenica In di oggi è stata la grande Donatella Rettore, protagonista di una lunga intervista con Mara Venier in cui ha parlato della sua vita privata, della sua carriera “splendida splendente” e del suo grande amore. Parlando del modo di essere della cantante, la padrona di casa del contenitore Domenicale di Rai ...

Donatella Rettore/ 'Figli? Ne avrei voluti ma sono talassemica e…' - Domenica In - : Donatella Rettore ospite a Domenica In: il racconto della sua infanzia, dei genitori e della storia con Red Canzian al desiderio di maternità.

Donatella Rettore e i 43 anni insieme al marito Claudio : “Ci è mancato solo un figlio” : Ospite di Domenica In, Donatella Rettore ha ripercorso la sua carriera, prima che in studio arrivasse suo marito Claudio Rego: "Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci in più".Continua a leggere

Donatella Rettore e Diaco fanno pace a Domenica In : l’abbraccio : Tra gli ospiti di Domenica IN del 26 gennaio 2020 anche Donatella Rettore. Mara Venier ha aperto la puntata di oggi proprio con la cantante con una lunga intervista durante la quale ha parlato della sua carriera, della sua vita privata e non solo! Alla fine della lunga chiacchierata con Mara durante la quale è intervenuto anche il marito della Rettore, la conduttrice ha invitato Donatella a fermarsi anche per il talk dedicato a Sanremo. ...

Donatella Rettore : il dolce momento con la madre prima della sua morte : L’eccentricità e la simpatia di Donatella Rettore aprono la ventesima puntata di Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. La cantante e attrice si racconta alla padrona di casa in un’intervista che tocca numerosi argomenti, dal rapporto con la madre alla sua strabiliante carriera. Una carriera che quest’anno compie 45 anni, un traguardo davvero incredibile per la cantante, fra dischi memorabili e un successo anche ...