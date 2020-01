Demi Lovato ai Grammy 2020 col primo singolo dal nuovo album, Anyone, nella prima esibizione dall’overdose (video) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Demi Lovato ai Grammy 2020 si è esibita per la prima volta dal vivo da quando, dopo un'overdose ad una festa di compleanno, era finita in riabilitazione nell'estate 2018. Un anno e mezzo dopo, ha ripreso pienamente a lavorare sia sulla sua musica che come attrice, girando un episodio della sitcom Will & Grace. E sebbene il nuovo album di inediti non abbia ancora una data d'uscita, Demi Lovato ai Grammy 2020 ha dato al pubblico un assaggio di ciò che sarà il nuovo disco, presentando il primo singolo dal titolo Anyone. In una scaletta mai così ricca come quella di quest'anno - ben 40 i performer che sono saliti, da solisti o in gruppo, sul palco dello Staple Center di Los Angeles per gli Oscar della musica - Demi Lovato ai Grammy 2020 ha battezzato la nuova era discografica della sua carriera che sta per aprirsi. Lo ha fatto con la prima esibizione pubblica dai tempi del Tell ... optimaitalia

DrewTumaABC7 : Wow. Demi Lovato. ?? - PortalTracklist : Demi Lovato visivelmente emocionada durante performance de 'Anyone' #GRAMMYs - SkyTG24 : Morto Kobe Bryant: da Gigi Hadid a Demi Lovato, il cordoglio social. FOTO -