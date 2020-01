CIES, punti conquistati: Juve la più efficace in Serie A (Di lunedì 27 gennaio 2020) Serie A expected points – Nel suo report settimanale, il CIES Football Observatory ha analizzato i punti conquistati dalle squadre di 31 campionati europei nei loro tornei, mettendoli a confronto con gli “expected points”. Si tratta dei punti che la squadra avrebbe dovuto ottenere secondo un modello statistico tenendo conto del possesso palla, nonché il … L'articolo CIES, punti conquistati: Juve la più efficace in Serie A calcioefinanza

