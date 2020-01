Berlusconi: FI è vitale e attrae ancora

"La storica vittoria di Jole Santelli in Calabria, segna un punto di svolta". Così in una nota il presidente di Forza Italia,. "Rappresenta la vittoria delle nostre idee liberali, cristiane, garantiste, della nostra visione dell'uomo e dello Stato,antitetica a quella collettivista e statalista della sinistra-scrive- E' una differenza di fondo, che si traduce in un modo diverso di governare". E anche in Emilia Romagna il centro-destra "ha ottenuto risultato importante". FI "hacapacità attrattive",afferma(Di lunedì 27 gennaio 2020)