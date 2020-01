Barcellona, è Rodrigo il prescelto: chiusura vicina col Valencia (Di martedì 28 gennaio 2020) Il presidente del Barcellona Bartomeu ha confermato l’interesse per Rodrigo: sarà lui il sostituto di Suarez Il Barcellona ha scelto Rodrigo per sostituire l’infortunato Luis Suarez. La dirigenza blaugrana ha incontrato il presidente del Valencia Anil Murthy per trattare l’acquisto dell’attaccante classe ’91. La conferma arriva dal numero uno del Barça Josep Maria Bartomeu ai microfoni di Mundo Deportivo: «È il primo obiettivo per prendere il posto di Suarez». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

