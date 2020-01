Virus Cina, gli italiani a Wuhan hanno dubbi sull’evacuazione: “e se finiamo in un ospedale militare per la quarantena?” (Di domenica 26 gennaio 2020) I circa cinquanta italiani presenti a Wuhan esprimono dubbi sul piano di evacuazione dell’Unità di crisi della Farnesina che prevede il trasporto in autobus a Changsha, capitale del vicino Hunan, e la quarantena in un ospedale locale. La maggioranza “vede la scarsa chiarezza sulle mosse successive. E se fosse un ospedale militare per la quarantena cosa succederebbe dopo?“, dice all’ANSA uno di loro. “La sensazione – osserva un altro, ammettendo gli sforzi della Farnesina – è che la Cina non voglia rompere il fronte del divieto di lasciare la città”. AP/LaPresse “Semmai si dovesse arrivare alla decisione di spostare i nostri connazionali come anche gli altri stranieri, e questo dipenderà dalle autorizzazioni delle autorità cinesi, tutti quanti sarebbero sottoposti a quarantena sia in uscita che in entrata da Wuhan. Tutto questo ... meteoweb.eu

