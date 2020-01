VIDEO Federer-Fucsovics: highlights e sintesi Australian Open. Il Maestro vince 3-1 e vola ai quarti di finale (Di domenica 26 gennaio 2020) Roger Federer ha sconfitto Marton Fucsovics per 3-1 e si è così qualificato ai quarti di finale degli Australian Open 2020 dove affronterà lo statunitense Tennys Sandgren. Lo svizzero ha saputo rimontare dopo aver perso il primo set e alla lunga distanza ha regolato l’ungherese regalandosi così la possibilità di proseguire la sua avventura sul cemento di Melbourne. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Federer-Fucsovics, ottavo di finale degli Australian Open 2020. VIDEO highlights Federer-Fucsovics, Australian Open 2020: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse oasport

