Salto con gli sci, Maren Lundby vince a Rasnov e torna pettorale giallo! Ottima settima piazza per Lara Malsiner (Di domenica 26 gennaio 2020) Maren Lundby batte un colpo e si riscatta dopo le vittorie a ripetizione delle austriache, trionfando nettamente in gara-2 a Rasnov e riportandosi in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo 2019-2020 di Salto con gli sci femminile con una prova di forza impressionante. La fuoriclasse norvegese classe 1994, campionessa olimpica ed iridata in carica, ha conquistato il terzo successo della stagione (dopo la doppietta nella tappa inaugurale di Lillehammer) ed il 27° della carriera nel circuito maggiore. Lundby ha dominato in lungo e in largo la competizione, aggiudicandosi entrambe le serie di gara e rifilando distacchi molto importanti al resto della concorrenza grazie a due salti di pregevole fattura da 96.5 e 96.0 metri per uno score complessivo di 259 punti. L’Austria si è comunque confermata in grande spolvero piazzando due atlete sul podio di Rasnov, con Eva Pinkelnig ... oasport

