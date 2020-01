Ricchi e Poveri, reunion con Marina a Sanremo. Amadeus: “Colpaccio!” (Di domenica 26 gennaio 2020) reunion Ricchi e Poveri a Sanremo 2020 con Marina Occhiena. Amadeus: “Un colpaccio” Da ore non si fa che parlare in rete della reunion dei Ricchi e Poveri con Marina Occhiena al Festival di Sanremo: gli artisti, a distanza di trentanove lunghi anni dalla loro rottura avvenuta in occasione del festival del 1981 (quando hanno partecipato con “Sarà perchè ti amo”), torneranno infatti a cantare in quattro, con Marina Occhiena! Faccio i complimenti al manager Danilo Mancuso per essere riuscito ad organizzare questa reunion e lo ringrazio tantissimo per aver scelto di portare i Ricchi e Poveri, in quattro, a Sanremo ha dichiarato Amadeus all’Adnkronos, appunto, sulla reunion dei Ricchi e Poveri, come apprendiamo da Leggo.it. Sanremo Ricchi e Poveri, reunion con Marina Occhiena. Amadeus: “Riceveranno un premio” Sempre parlando della reunion dei Ricchi ... lanostratv

