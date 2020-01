Regionali in Calabria: affluenza supera il 10%, meglio dello scorso appuntamento | Ecco tutti i candidati (Di domenica 26 gennaio 2020) Così come in Emilia Romagna anche la Calabria registra un incremento dell’affluenza rispetto alle scorse elezioni, seppur più contenuto rispetto alla regione dove si scontrano Bonaccini e Borgonzoni. Ad esprimere la loro preferenza fino alle ore 12 sono stati più del 10,14% dei cittadini, contro l’8,46% delle scorse consultazioni. A differenza di quanto accaduto in Emilia-Romagna, alle Regionali in Calabria non si è candidato il governatore uscente Mario Oliverio. A rappresentare il Centrosinistra al voto di domenica 26 maggio ci sarà Filippo ‘Pippo’ Callipo che, seguendo i sondaggi, dovrebbe vedersela principalmente con Jole Santelli (candidata di Forza Italia e sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia e Cambiamo, il movimento di Giovanni Toti. Quest’ultima risulta essere la favorita in questa corsa elettorale che vede la presenza di altri due nomi: il pentastellato ... giornalettismo

