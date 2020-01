Michele Cucuzza, incidente imbarazzante al GF Vip. Montovoli: “Mettigli…” (Di domenica 26 gennaio 2020) GF Vip,’incidente’ per Michele Cucuzza: Andrea Montovoli imbarazzato. Cosa è successo Dopo il video della mano birichina di Rita Rusic che ha fatto esplodere il web, questa volta è stato il turno di Michele Cucuzza che ha avuto un incidente imbarazzante. Tutto è accaduto nella notte quando l’ex padrone di casa de La Vita in Diretta, oggi nelle mani di Lorella Cuccarini e Alberto Matano, è andato a letto presto indossando soltanto una maglietta bianca e un paio di boxer abbastanza larghi. A Michele Cucuzza è scappata una parte intima, inquadrata per qualche instante dalle telecamere del Grande Fratello Vip e ad accorgesene dell’accaduto sono state Rita Rusic e Clizia Incorvaia, davvero imbarazzate, che l’hanno riferito a Paolo Ciavarro, a Er Mutanda Antonio Zequila e ad Andrea Montovoli, i quali hanno iniziato a ridere. Quest’ultimo ha proposto: ... lanostratv

rainbowehs : Vabbe Paolo che aveva detto che gli potesse piacere Clizia, cose ambigue, frecciatine di Rita e Michele eh no erava… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Michele Cucuzza Fuori tutto al #gfvip4 L'incidente nel letto è imbarazzante - tempoweb : Michele Cucuzza Fuori tutto al #gfvip4 L'incidente nel letto è imbarazzante -