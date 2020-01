LIVE Fognini-Sandgren 6-7 5-7 7-6 4-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro fa e disfa pur lottando. L’americano vola ai quarti! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMA GIORNATA DEGLI Australian Open 2020 (26 GENNAIO) FINE QUARTO SET 4-6 GAME SET AND MATCH TENNYS Sandgren! Grande punto dell’americano che chiude sottorete in maniera magistrale dopo aver spinto a mille. 40-AD MATCH POINT Sandgren! L’americano sta giocando a tutto braccio. 40-40 Parità: Sandgren sente profumo di vittoria… 40-30 Fognini lento in uscita dal servizio. 40-15 Scappa via il diritto dello statunitense. 30-15 Sangren accelera in risposta con il diritto. 15-0 Buona prima di Fognini. 4-5 Non si gioca sul suo servizio: risultato che non trova modifiche. 40-15 Prima radente dell’americano. 15-15 Scambio prolungato da parte di Fognini che induce l’avversario all’errore. 15-0 Servizio e diritto a sventaglio perfetto di Sandgren. 4-4 Attento Fognini a scendere ... oasport

