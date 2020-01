Incendi in Australia, così i Consolati italiani si attrezzano per dare informazioni (Di domenica 26 gennaio 2020) Il Consolato Generale d’Italia a Melbourne , di cui il Console Pierluigi Trombetta, fa il punto della situazione sull’emergenza Incendi che sta colpendo l’Australia: (Stato del Victoria) “Le ultime notizie – riporta il Consolato sul proprio sito – parlano di 1,2 milioni di ettari di terra bruciata e nonostante un lieve miglioramento delle condizioni ambientali il premier del Victoria Daniel Andrews ha invitato tutti a non abbassare la guardia. Le forze impegnate nella lotta agli Incendi si stanno preparando ad affrontare le conseguenze della nuova ondata di caldo prevista per le giornate di giovedì 9 gennaio e venerdì 10 gennaio definite da tutti giornate cruciali. La situazione dell’aria a Melbourne – sottolinea ancora la nota della sede consolare – appare buona, salvo peggioramenti che potrebbero avvenire nel corso delle prossime quarantotto ore”. (Stato della Teasmania) Al momento vi ... ildenaro

