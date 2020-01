Gli auguri (commoventi) di Céline Dion al figlio René-Charles e gli altri gossip del weekend (Di domenica 26 gennaio 2020) Céline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline Dion«Sono così orgogliosa di come stai vivendo la tua vita. Voglio che tu sappia che tuo padre continua a supportarti e a proteggerti come faccio io. Continua a dare il meglio di te». Sono queste le parole che Céline Dion sceglie per augurare al figlio René-Charles Angélil un diciannovesimo compleanno ricco di sogni e buoni propositi da realizzare. Lo fa in un lungo post sul suo profilo Instagram, nel quale condivide due scatti, uno da bambino e un altro più recente che li vede abbracciati, e coglie l’occasione per ricordare il marito René Angélil, scomparso nel 2016 all’età di 74 anni, 22 dei quali passati al fianco della cantante. «La tua felicità, è la mia felicità. Ti voglio tanto bene, mio ​​caro figlio», conclude Céline Dion augurando il meglio a suo ... vanityfair

