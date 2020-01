FORMAZIONI Napoli Juventus: Demme dal 1′, Sarri punta sul tridente pesante (Di domenica 26 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Napoli Juventus Ecco gli schieramenti ufficiali di Napoli-Juventus, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/2020. Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso. Juventus (4-3-3): in attesa di comunicazione. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

forumJuventus : #NapoliJuve, domani ore 20,45. Formazioni:'Sarà 4-3-1-2 , in attacco Ronaldo con Dybala in vantaggio su Higuain; ba… - forumJuventus : #NapoliJuve, oggi ore 20,45. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Dybala e Ronaldo in attacco, Ramsey sulla trequarti. Bal… - Deiana_Luca9 : RT @paoloangeloRF: Napoli-Juventus, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE -