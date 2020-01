Elezioni Regionali, exit poll: testa a testa in Emilia-Romagna. Bonaccini tra 47 e 51%, Borgonzoni tra 44 e 48%. Calabria, Santelli (destra) 20 punti più di Callipo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni Regionali 2020 Secondo i primi exit poll di Opinio per Rai, in Emilia-Romagna il presidente uscente del centrosinistra Stefano Bonaccini è avanti sull’avversaria del Carroccio con una forbice tra il 47-51 per cento. La leghista Lucia Bogonzoni si attesta invece tra il 44-48%. Simone Benini (M5s) in una forchetta tra 2% e il 5%. In Calabria, la candidata del centrodestra Jole Santelli è tra il 49 e il 53 per cento, il candidato del centrosinistra Filippo Callipo tra il 29 e il 33 per cento. Emilia-Romagna In Emilia-Romagna si preannuncia un testa a testa, anche se al momento il candidato del centrosinistra viene dato in vantaggio. Secondo l’intention poll di Tecnè per Retequattro Stefano Bonaccini è dato tra il 46,6% e il 50,5%. Lucia Borgonzoni, sostenuta dal centrodestra è in un range tra 43,5% e il 47,5%. Il candidato di M5s, Simone ... ilfattoquotidiano

