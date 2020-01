Eleonora Daniele scrive a sua figlia: “Immaginare come sarai è un’emozione unica” (Di domenica 26 gennaio 2020) La notizia della gravidanza di Eleonora Daniele ha portato grande felicità nella vita della conduttrice, che da alcune settimane ha sdoganato l'argomento pubblicamente. Nelle scorse ore, fotografandosi il ventre, ha scritto una lettera ideale alla figlia Carlotta, in cui ammette di non stare più nella pelle. fanpage

