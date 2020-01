CorMez: Callejon, c’è l’interessamento dell’Espanyol (Di domenica 26 gennaio 2020) Ancora nessun accordo tra il Napoli e Josè Maria Callejon per il rinnovo. Il discorso è fermo da tempo, come ha più volte ribadito il suo agente Quilon e tutto sembrerebbe lasciar pensare ad un addio certo a fine stagione. Il Corriere del Mezzogiorno, nel confermare l’assenza di accordo con il Napoli, scrive anche dell’interessamento di altri club verso lo spagnolo. In particolare, ci sarebbe l’Espanyol. E Quilon starebbe cercando di capire se ci sono possibilità. Queste le parole del quotidiano: “Non c’è ancora alcun accordo riguardo al rinnovo di Callejon. Il suo agente Quilon sta sondando il mercato spagnolo, c’è l’interesse dell’Espanyol”. L'articolo CorMez: Callejon, c’è l’interessamento dell’Espanyol ilNapolista. ilnapolista

napolista : CorMez: #Callejon, c’è l’interessamento dell’#Espanyol L’agente del calciatore, Quilon, starebbe sondando il merca… -