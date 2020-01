Anche Jordan piange Kobe Bryant: "Per me era un fratellino, mi mancherà" (Di lunedì 27 gennaio 2020) C'è Anche quello della leggenda Michael Jordan tra i messaggi di cordoglio per la morte di Kobe Bryant, scomparso in un incidente con un elicottero insieme ad altre otto persone, tra cui la figlia di 13 anni, Gianna. "Sono sconvolto non ci sono parole per esprimere il dolore che provo. Per me Kobe è stato come un fratellino, parlavamo spesso, mi mAncheranno tanto le nostre conversazioni. È stato un grande avversario, uno dei piu' grandi per forza creativa. Kobe è stato Anche un padre amorevole che aveva trasmesso, con grande orgoglio, alla figlia la passione per il basket". agi

