Amore Criminale Veronica Pivetti | spettatore | “Programma che non aiuta”

Veronica Pivetti, Amore Criminale. Telespettatore: "Secondo me il programma non aiuta le donne" Si parla anche della nuova edizione di Amore Criminale, condotta da Veronica Pivetti, sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale NuovoTV, nella rubrica "La posta di Alessandro Cecchi Paone", nella quale il giornalista risponde ogni settimana ai lettori che gli scrivono. E stavolta Vincenzo, telespettatore di Amore Criminale, che ha scritto da Napoli, ha tuonato: So bene che il tema della violenza sulle donne è un'emergenza, ma secondo me trasmissioni come Amore Criminale non aiutano davvero a combattere questo fenomeno. "Parlandone in televisione, si finisce per spettacolarizzare il problema" ha poi sottolineato, aggiungendo: "Non sarebbe meglio una buona inchiesta giornalistica?".

