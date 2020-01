1917: Sam Mendes vince il DGA Award, Oscar in arrivo? (Di domenica 26 gennaio 2020) Per il suo film 1917, attualmente al cinema, Sam Mendes ha vinto il DGA Award 2020, premio assegnato dal sindacato dei registi americani: l'Oscar è assicurato? Sam Mendes ha vinto il DGA Award 2020, premio assegnato dal sindacato dei registi, per il suo film 1917. Questo lo rende il favorito per agli imminenti Oscar 2020 come regista. Negli ultimi vent'anni, infatti, solo tre cineasti hanno ricevuto il riconoscimento del Directors Guild of America senza poi replicare il medesimo successo alla notte degli Academy Awards (e l'ultima volta che è accaduto era perché il vincitore, Ben Affleck, non aveva proprio ottenuto la nomination all'Oscar, fatto su cui si ironizzò durante la cerimonia stessa). In caso trionfasse il 9 febbraio alla 92ma edizione del premio, Mendes sarebbe la ... movieplayer

