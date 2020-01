Virus Cina: da lunedì 27 gennaio task force di 14 medici a Malpensa per controllare i voli in arrivo (Di sabato 25 gennaio 2020) Da lunedì 27 gennaio, sarà attiva una task force di 14 medici, convocata d’urgenza, che opererà all’aeroporto di Milano Malpensa per i controlli sui voli in arrivo, in base al protocollo predisposto dal ministero della salute per l’epidemia di CoronaVirus in Cina. Nel pomeriggio di oggi è arrivata dal ministero ai medici lombardi, compresa la federazione dei medici di famiglia (Fimmg), la richiesta di disponibilità per iniziare lunedì. “Il tempo è poco – spiega all’AGI il segretario regionale Fimmg Lombardia, Paola Pedrini – ma devo dire che molti medici hanno già comunicato la loro disponibilità, e i loro contatti sono già stati girati al ministero“.L'articolo Virus Cina: da lunedì 27 gennaio task force di 14 medici a Malpensa per controllare i voli in arrivo Meteo Web. meteoweb.eu

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - ignaziocorrao : I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Tutto… - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA -