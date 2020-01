Virus Cina: 1.355 casi confermati nel Paese, potrebbe essere passato all’uomo dal visone (Di sabato 25 gennaio 2020) Continua ad aumentare il numero delle persone che in Cina sono state contagiate dal nuovo coronaVirus. Gli ultimi dati ufficiali riportati dal Global Times parlano di almeno 1.355 casi confermati nel Paese, con 41 vittime. Il presidente cinese Xi Jinping ha ammesso che la situazione è “grave“, durante uno speciale riunione del Comitato permanente del Politburo. Risorse e medici verranno inviate negli ospedali in prima linea, così come verranno garantiti rifornimenti per la provincia di Hubei, da dove è partito il contagio. Secondo quanto riferisce l’agenzia stampa di stato Xinhua, durante la riunione è stato deciso di istituire un gruppo in seno al Comitato centrale del partito comunista per sovrintendere gli interventi contro l’epidemia. Squadre verranno mandate nella provincia di Hubei, per controllare gli interventi sul terreno. Le istituzioni del ... meteoweb.eu

Virus Cina - Speranza : “Italia in coordinamento costante con le istituzioni internazionali” - stamattina riunione della task force : C’è un coordinamento costante fra l’Italia e tutte le organizzazioni europee e internazionali impegnate nel contrastare il Virus 2019-nCoV che dalla Cina ha raggiunto l’Europa, con i tre casi accertati in Francia. Lo ha detto oggi a Roma il ministro della Salute Roberto Speranza , dopo la telefonata con la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides. “Siamo in contatto costante con le istituzioni ...

Corona Virus - Xi Jinping rompe il silenzio : "La situazione è grave - la Cina può vincere la battaglia" : Il contagio cresce a ritmo vertiginoso, le ipotesi su Coronavirus si fanno sempre più spaventose: dietro, infatti, potrebbe esserci un "incidente" in un laboratorio di armi biologiche che si troverebbe proprio a Wuhan, in Cina . Ed in questo contesto prende la parola il presidente del Dragone, Xi Jin

Xi Jinping : la Cina vincerà il Virus : 15.14 La Cina può "vincere la battaglia" contro il corona virus . Ad assicurarlo è il presidente Xi Jinping nel suo secondo intervento reso pubblico dalle autorità dall'inizio dell'emergenza sanitaria. "Finché avremo fiducia costante, lavoreremo insieme con prevenzione e cure scientifiche e politiche precise, saremo sicuramente in grado di vincere la battaglia", ha detto Xi in una riunione del comitato permanente dei vertici del Politburo nella ...

Virus Cina - tutti gli animali mangiati a Wuhan : dai koala ai lupi : Nonostante il Virus 2019 v-CoV stia mettendo in allarme tutta la Cina continuando a provocare vittime e contagi, sulle bancarelle dei mercati di Wuhan non si rinuncia a mettere in vendita come prodotti alimentari gli animali più disparati. Nemmeno se alcuni di questi sono sospettati di aver contribuito alla diffusione del corona Virus alla specie umana. Virus Cina : animali in vendita a Wuhan Considerata la città di origine dell’epidemia, a ...

Corona Virus - 1.300 casi in Cina e 41 vittime. Contagi in Malesia - Australia e Giappone. Xi Jinping : “Situazione grave - epidemia accelera” : Quasi 1.300 casi accertati e già 41 vittime. L’ epidemia da Coronavirus continua ad espandersi in tutta la Cina , con l’eccezione, al momento, della regione del Tibet, e dopo aver fatto registrare anche tre casi in Francia, si allarga fuori dai confini della Repubblica Popolare, con altri tre persone infette in Malesia e quattro in Australia . A Wuhan, epicentro dell’ epidemia , sarà costruito un secondo ospedale per trattare i casi ...

Muoiono due medici in Cina che curavano i pazienti dal corona Virus : Un medico, Liang Wudong di 62 anni, è morto dopo essere stato contagiato dal coronavirus mentre lavorava nell’Hubei Xinhua Hospital di Wuhan, epicentro dell’epidemia. Lo riferiscono i media locali.Un altro medico, Jiang Jijun, 51 anni ed esperto di malattie infettive, è deceduto in seguito ad un infarto. Secondo uno dei suoi colleghi, il medico era sovraffaticato per le costanti ore di lavoro di questi giorni a causa ...

Virus Cina - Xi : “Situazione grave - l’epidemia accelera”. The Lancet avvisa : “Potrebbe contagiare e non provocare sintomi” : Il presidente Xi Jinping, dopo aver cercato di infondere fiducia alla popolazione cinese, ha ammesso che la situazione è “ grave ” e l’epidemia del corona Virus “accelera“. “Di fronte alla grave situazione di un’accelerazione della diffusione del nuovo corona Virus , è necessario rafforzare la leadership centralizzata e unificata del Comitato centrale del Partito”, ha detto Xi nel corso di una ...

Virus Cina - tutto quello che c'è da sapere sull'epidemia. Le spiegazioni degli esperti : Alle domande pià frequenti sul nuovo corona Virus risponde la Direzione Generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute. Ecco i quesiti e le risposte

Virus Cina - i medici stranieri : “Aiutare la Cina con mascherine e informazioni” : “Sostenere la Cina con fornitura di mascherine protettive, che ormai scarseggiano o sono molto care nel Paese. E dare più informazione possibili sia in Italia, che in Europa, che nella stessa Cina , perché non si devono commettere gli sbagli del passato, quando si è creato molto allarmismo dove non c’era bisogno”. A chiederlo l’Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) e l’Unione Medica Euro ...

Il corona Virus “smaschera” la Cina : qual è il vero volto del Dragone? : Quando parliamo di Cina il pensiero va subito a lui: Xi Jinping. Nell’immaginario collettivo il presidente cinese è il “nuovo imperatore” di una nazione che può contare su un serbatoio di 1,4 miliardi di abitanti. Xi è il capo assoluto di un colosso pronto a prendere il posto degli Stati Uniti, Paese ormai stanco e senza idee dopo aver passato decenni a guardare tutti dall’alto al basso. Sembrava dav vero che il Sogno ...

Corona Virus - 1.300 casi in Cina e 41 vittime. Epidemia arrivata anche in Malesia - Australia - Giappone e Hong Kong : Quasi 1.300 casi accertati e già 41 vittime. L’ Epidemia da Coronavirus continua ad espandersi in tutta la Cina , con l’eccezione, al momento, della regione del Tibet, e dopo aver fatto registrare anche tre casi in Francia, si allarga anche fuori dai confini della Repubblica Popolare, con altri tre persone infette in Malesia e quattro in Australia . Mentre a Wuhan, epicentro dell’ Epidemia , sarà costruito un secondo ospedale per ...

Cina - muore il primo medico che curava i pazienti affetti da corona Virus e aumentano le misure di sicurezza : Giovanna Pavesi Intensificate le precauzioni per il contenimento del coronavirus che ha ucciso 41 persone in Cina . Nel mondo, intanto, sale a più di 1.300 il numero di persone colpit e uno studio inglese rivela la possibilità di 350mila contagi nelle prossime settimane All'inizio era stata semplicemente definita come una patologia "misteriosa". Ma nelle ultime settimane, con l'aumentare dei casi e del numero delle vittime, al ...

Virus Cina - allarme degli esperti : a Wuhan rischio 350mila contagi : In due settimane si rischiano fino a 350mila contagi a Wuhan , la città cinese dove si è inizialmente manifestato il nuovo corona Virus . L’ allarme arriva dagli esperti . I media britannici danno notizia di uno studio della Lancaster University, della University of Florida e della University of Glasgow secondo cui è stato diagnosticato solo il 5% dei casi. Stando a Jonathan Read, ricercatore della Lancaster University, “se non ...

Virus Cina : epidemiologo francese - ‘dimensione mondiale ancora incerta’ : Parigi, 25 gen. (Adnkronos) – “Per il momento la dimensione mondiale è ancora incerta”. Così in un’intervista a ‘Le Monde’, Arnaud Fontanet, un epidemiologo francese all’Institut Pasteur in merito alla diffusione del corona Virus in Europa. “E’ difficile da dire” se l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) avrebbe dovuto dichiarare l’emergenza sanitaria ...

Virus dalla Cina - Paziente Contagiato Portato Via in un Sarcofago di Plastica per Evitare Diffusione : Gli operatori del servizio sanitario cinese sono stati filmati mentre portavano in ospedale una persona all’interno di un tubo di Plastica fortemente sigillato, al fine di non far diffondere il CoronaVirus che sta creando sempre più panico. Nel video si vedono proprio gli infermieri far uscire il Paziente dall’ambulanza e dirigersi all’interno dell’ospedale dovrà sarà analizzato per poter confermare l’ipotesi ...

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA - ignaziocorrao : I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Tutto… -