Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2020 ore 08 | 30

Viabilità DEL 25 GENNAIO 2020 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, A SEGUITO DI ATTO VANDALICO CHUSA LA STAZIONE GARBATELLA IN DIREZIONE LAURENTINA; RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALazioNI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE LA CIRCOLazioNE E' NELLA NORMA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA SULL'INTERA TRATTA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA NOTTURNA COMPRESA TRA LE 21 E LE 6 DEL MATTINO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 31 GENNAIO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E' TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

