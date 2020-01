Varata fregata multiruolo ‘Emilio Bianchi’ (Di sabato 25 gennaio 2020) Trieste, 25 gen. – (Adnkronos) – Alla presenza del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, si è svolta oggi presso lo stabilimento di Riva Trigoso a Sestri Levante la cerimonia di varo della fregata ‘Emilio Bianchi’, decima e ultima unità del programma Fremm ‘ Fregate Europee Multi Missione, commissionate a Fincantieri dalla Marina Militare Italiana nell’ambito dell’accordo di cooperazione internazionale italo-francese, con il coordinamento di Occar, l’organizzazione congiunta per la cooperazione europea in materia di armamenti.Madrina del varo è stata Maria Elisabetta Bianchi, figlia della Medaglia d’Oro al Valor Militare Emilio Bianchi. Per Fincantieri il Presidente Giampiero Massolo ha accolto, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Enzo Vecciarelli, il Capo di Stato Maggiore della Marina ... calcioweb.eu

