Ultime Notizie Roma del 25-01-2020 ore 14:10 (Di sabato 25 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio è salito a 41 il numero delle vittime delle coronavirus in Cina e casi accertati nel paese sono 1300 il contagio sbarca in Europa con tre denti conclamati in Francia Hong Kong programma di emergenza accertati 4 casi di contagio in Australia e tre in Malaysia faccina tenta di far fronte con tutti i mezzi all’epidemia oggi capodanno lunare saranno bandite feste manifestazioni 13 Città sono state isolate chiuse la Grande Muraglia è la città proibita il cordone sanitario è stato esteso e riguarda ora 56 milioni di persone vietata la vendita di pacchetti turistici ordinate misure a livello nazionale per identificare i casi sospetti su treni aerei e autobus avn si costruisce un nuovo ospedale ed è stato limitstraffico automobilistico è in carcere militare ... romadailynews

