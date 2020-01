Tuttosport: Juve favorita, ma il Napoli ha la sfacciataggine di chi non ha nulla da perdere (Di sabato 25 gennaio 2020) Difficile ipotizzare come finirà Napoli-Juventus, scrive Tuttosport. Certo la Juve è favorita, ma il Napoli non ha niente da perdere e questo può rappresentare un vantaggio. Scrive Tuttosport: “Napoli-Juventus sfugge da sempre da ogni pronostico e pur riconoscendo alla Juve l’appellativo di «grande favorita» essendo l’unica squadra dei 5 maggiori campionati europei ad aver conquistato almeno 50 punti dopo 20 partite giocate in ciascuna delle ultime tre stagioni, il Napoli avrà dalla sua la sfacciataggine che appartiene alle squadre che nulla hanno da perdere. Uscire dal campo sconfitti potrebbe quasi essere la normalità, considerando la differenza tra le due squadre, ma proprio per questo, il Napoli può sorprendere”. L'articolo Tuttosport: Juve favorita, ma il Napoli ha la sfacciataggine di chi non ha nulla da perdere ilNapolista. ilnapolista

