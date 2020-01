Sarrismo e disperazione: la prima “grana” per Ruotolo arriva dal fratello (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ci avremmo scommesso: il primo vero intoppo della campagna elettorale di Sandro Ruotolo, candidato di Pd e Dema alle suppletive per il Senato a Napoli, arriva da suo fratello gemello Guido, che su Twitter ha pesantemente insultato i firmatari dell’appello contro la candidatura di Sandro: “A Napoli gli amici di Napolitano”, ha scritto Guido Ruotolo, “votarono per il candidato a sindaco di Forza Italia oggi protestano contro candidato DeMa Pd al Senato. Sono mosche cocchiere che andrebbero spruzzate con un deodorante”. Tra i firmatari dell’appello, infatti, oltre a Paolo Macrì, ci sono Biagio De Giovanni e Umberto Ranieri, da sempre considerati vicini al presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Inevitabilmente, il tweet di Guido Ruotolo, sprezzante nei toni al limite dell’offesa, ha ... anteprima24

