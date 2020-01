Remember: trama e cast del film in onda stasera su Rai 3 (Di sabato 25 gennaio 2020) Remember: trama e cast del film in onda su Rai 3 Questa sera, sabato 25 gennaio 2020, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda il film drammatico Remember, diretto da Atom Egoyan. Il film è interpretato da Christopher Plummer, Bruno Ganz, Jürgen Prochnow, Heinz Lieven, Henry Czerny, Dean Norris, Martin Landau e Kim Roberts, ed è stato presentato in concorso alla 72esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma qual è la trama? E il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni. trama Zev Gutman (Christopher Plummer) è un anziano ebreo affetto da demenza senile che vive in un ospizio insieme al suo amico Max (Martin Landau). Un giorno Max convince Zev a partire alla ricerca del nazista responsabile dell’uccisione delle loro famiglie ad Auschwitz, Otto Wallisch, essendo Zev l’unico che potrebbe riconoscerne il volto ed in quanto aveva promesso di vendicarsi ... tpi

zazoomblog : Stasera tv 25 gennaio Raitre Remember Trama e trailer - #Stasera #gennaio #Raitre #Remember -