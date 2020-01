Regionali Emilia Romagna, Matteo Salvini rompe il silenzio elettorale (Di sabato 25 gennaio 2020) Matteo Salvini ha rotto ripetutamente il silenzio elettorale alla vigilia delle Regionali in Emilia Romagna: solo questa mattina ha pubblicato 6 tweet e 4 post Facebook. Alle 15 i post sui due social sono 12, equamente divisi: "Prima li mandiamo a casa domenica e poi andiamo a dare l’avviso di sfratto anche al governo tasse, sbarchi e manette". Ecco cosa dice al riguarda la legge. fanpage

CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… - repubblica : Regionali in Emilia Romagna, Nicoletta Mantovani: 'Sto con Bonaccini, non concederei mai a Salvini il 'Vincerò' inc… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Regionali in Emilia Romagna, Nicoletta Mantovani: 'Sto con Bonaccini, non concederei mai a Salvini… -