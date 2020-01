Pence a Roma, Italia chiede impegno per pace Libia. Faccia a faccia vice presidente Usa-Papa (Di sabato 25 gennaio 2020) Giornata Romana per il vice presidente americano, Mike Pence, che di rientro a Washington da Gerusalemme dove ieri ha partecipato alle commemorazioni per le vittime dell'Olocausto, si e' fermato in Italia per un colloquio in Vaticano con Papa Francesco e una serie di incontri istituzionali con le piu' alte cariche dello Stato. L'occasione e' servita al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per sottolineare che i dazi sono uno strumento obsoleto, che rischia di attenuare la solidarieta' transatlantica. Sulla Libia l'Italia chiede inoltre agli Usa di spendere tutto il suo peso politico per rendere permanente il cessate il fuoco. Il faccia a faccia con il Pontefice e' stato un momento molto importante per la seconda carica dell'amministrazione di Donald Trump: "Grazie Santita', con questa udienza lei mi ha reso un eroe", ha affermato Pence, accompagnato dalla moglie Karen, ... ilfogliettone

AmbasciataUSA : Domani a Roma il Vice Presidente @VP Mike Pence. Incontrerà il Presidente #Mattarella al @Quirinale e il Presidente… - Capezzone : ++Oggi su @laveritaweb++ A #Davos non se n’è accorto nessuno ma a Roma sì. #Conte non va: governo traballa e lui no… - tg2rai : Il vice di Donald Trump Pence a Roma vede Mattarella e @GiuseppeConteIT . L'incontro con il @Pontifex_it . Al Tg2… -