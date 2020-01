Omicidio di Luca Sacchi, il padre: "Anastasiya mi fa schifo, gli ha scavato la fossa" (Di sabato 25 gennaio 2020) Sono parole durissime quelle pronunciate oggi in un'intervista al Corriere della Sera da Alfonso Sacchi, padre del giovane Luca ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 a Roma. All'indomani della richiesta di giudizio immediato per sei persone, dagli esecutori materiali alla fidanzata di Luca, Anastasiya Kylemnyk, Alfonso Sacchi vede le cose in modo diverso. Ora che la posizione di Anastasiya Kylemnyk sembra più chiara - sarà la magistratura ad esprimersi sulla vicenda - Sacchi non è più soltanto deluso dalla giovane che durante la relazione con Luca era diventata come una figlia:Mi fa schifo. Se prima era una figlia, e poi non abbiamo capito il perché dei suoi comportamenti, adesso, dopo aver letto come trattava Luca, mi rendo conto che non ha nemmeno un briciolo di dignità. Oltre al fatto che gli ha scavato la fossa.Alfonso Sacchi si riferisce ai messaggi che Luca e ... blogo

