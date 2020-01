Meteo Italia: tra nubi e qualche PIOGGIA. Nuova perturbazione in settimana (Di sabato 25 gennaio 2020) Meteo SINO AL 31 GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Una perturbazione è giunta sull'Italia, collegata ad una modesta area depressionaria che è riuscita a scalfire la resistenza dell'anticiclone. Il fronte non è altro che un residuo molto indebolito della tempesta Gloria, responsabile del forte maltempo dei giorni scorsi sulla Penisola Iberica. Correnti miti oceaniche accompagnano la perturbazione, in un contesto sempre ben poco invernale. I sistemi perturbati atlantici più organizzati restano però ancora relegati sul Nord Europa dove sono sospinti da intense correnti occidentali zonali, complice un Vortice Polare sempre piuttosto compatto. Nemmeno quest'ultima parte di gennaio regalerà una svolta e quindi ancora non si parla assolutamente di freddo, nonostante il tempo risulterà contrassegnato da una certa variabilità. Siamo alle prese con un inverno mai decollato per ... meteogiornale

no_question_1 : RT @ilruttosovrano: La nuova programmazione #Rai: Sveglia con comizio di Salvini Meteo Padania e resto d'Italia Intervista a Salvini Salvi… - rrico_e : RT @Priscil79855548: VIRUS CINA Wuhan: Capodanno CINESE con Rischio Sanitario Globale. Ecco Cosa Sta Accadendo e la SITUAZIONE In Italia ht… - Priscil79855548 : VIRUS CINA Wuhan: Capodanno CINESE con Rischio Sanitario Globale. Ecco Cosa Sta Accadendo e la SITUAZIONE In Italia… -