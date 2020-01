Maurizio Sarri: “Dopo la Juventus potrei anche smettere di allenare” (Di sabato 25 gennaio 2020) Maurizio Sarri in avvio di conferenza stampa di Napoli-Juventus ha parlato del suo futuro. Parole sorprendenti quelle del tecnico, che ha aperto ad un possibile ritiro dopo la conclusione della sua avventura in bianconero: "Dopo questa esperienza potrei anche smettere: dipende quante energie mi saranno rimaste e se penserò di poter fare ancora bene. Sono tipi di pensiero che in questi momenti non ho." fanpage

