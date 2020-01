Marchisio ricorda l’amico Davide : “Sognavamo di vincere, poi un tumore se lo portò via” (Di sabato 25 gennaio 2020) Non indossa più gli scarpini da calcio, ma Claudio Marchisio continua a scendere in campo per vincere altre e più importanti partite. La prima è quella per l'AIRC la Fondazione per la Ricerca sul Cancro di cui è testimonial. Una battaglia che vede l'ex centrocampista della Juve e della Nazionale in prima linea da anni, anche alla luce di una storia personale che lo ha profondamente colpito. Ai microfoni del "Corriere della Sera" infatti Marchisio ha raccontato la vicenda del suo amico d'infanzia e compagno di squadra nelle Giovanili bianconere Davide, deceduto per un tumore alle ossa. fanpage

asensiomm96 : Bentancur per come si distreggia in campo e per gli inserimenti mi ricorda a tratti Marchisio?? - sygon85 : mi ricorda marchisio negli inserimenti Benta - violanews : Graziani: 'Castrovilli mi ricorda Marchisio. Pedro? Pradè meriterebbe un monumento' - -