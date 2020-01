LIVE Australian Open 2020, risultati 25 gennaio in DIRETTA: tutto facile per Nadal, bene anche Thiem. Camila Giorgi e Pliskova out (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA GIORGI-KERBER IL RIEPILOGO DELLA SESSIONE MATTUTINA DEL TABELLONE FEMMINILE GLI HIGHLIGHTS DI GIORGI-KERBER 7:39 5-4 per Goffin nel quarto set, Rublev alla battuta per pareggiare. 7:37 Break decisivo di Thiem che quindi sconfigge Fritz in quattro set (6-2, 6-4, 6-7, 6-4)! 7:35 Fritz serve per rimanere in gara: 5-4 per Thiem nel quarto set. 7:33 Bellis resuscita e porta a casa il tiebreak in rimonta per 7-5. Sfida che si deciderà al terzo set. 7:29 Mertens e Bellis girano sul 4-2, un mini-break in favore della tennista belga. 7:27 Controbreak anche di Goffin su Rublev: 3-3 al quarto set. 7:26 Il secondo set tra Mertens e Bellis si deciderà al tiebreak: la belga per chiudere, la statunitense per portare la partita al terzo. 7:25 Immediato controbreak di Fritz che rimette in piedi il set e di conseguenza la partita. 7:24 Break anche di ... oasport

