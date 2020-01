Il papà di Luca Sacchi: "Anastasiya gli ha scavato la fossa" (Di sabato 25 gennaio 2020) Giorgia Baroncini "Quando abbiamo letto del rito immediato ci siamo messi a piangere - ha confessato il papà di Luca Sacchi -. Ergastolo per i killer. Anastasiya? Mi fa schifo" "Voglio andare al processo e vedere se Anastasiya avrà il coraggio di guardarmi negli occhi. Voglio vederli in faccia gli assassini di Luca, per me sono tutti uguali. Quella sera lei e Munoz lo hanno lasciato solo, lui si è preso una pallottola destinata a loro perché i killer erano andati lì per uccidere qualcuno, ne sono sicuro. Lui è morto per difenderli e loro sono scappati". Sono le parole di Alfonso, papà di Luca Sacchi ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso ottobre. Ieri è stata accolta la richiesta di giudizio immediato per tutte le sei persone coinvolte a vario titolo nell'inchiesta sull'omicidio: Valerio Del Grosso, Paolo Pirino, Giovanni Princi, Marcello e Armando De Propris. E ... ilgiornale

