Giorno della Memoria 2020 | la programmazione tv per non dimenticare la Shoah

La ventesima Giornata della Memoria cade in un periodo davvero particolare. A 75 anni dalla liberazione dei prigionieri sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz, il mondo è chiamato a ricordare lunedì 27 gennaio i crimini nazi-fascisti, la follia razzista, il delirio omicida che portò all'eliminazione sistematica degli ebrei, ma anche di minoranze etniche, oppositori politici, disabili, omosessuali, tutto quello che violava il canone dell'arianità professato dai nazisti. 75 anni dopo quello che sarebbe dovuto essere solo un incubo lontano torna prepotentemente a ruggire nel cuore dei paesi occidentali, mentre ormai i testimoni diretti dell'orrore stanno ormai scomparendo con la loro capacità di trasmettere il baratro che ne ha inghiottito la vita.

