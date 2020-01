GF Vip, concorrenti parlano di contratti: la regia stacca troppo tardi (Di domenica 26 gennaio 2020) Dopo la fine della puntata di venerdì 24 gennaio 2020, alcuni concorrenti del GF Vip si sono trovati a discutere dei compensi che riceveranno per la partecipazione al reality e dei contratti stipulati. Non appena se ne è accorta la regia ha cambiato subito inquadratura, ma non abbastanza in tempo da non far sentire qualcosa ai telespettatori. GF Vip: i contratti dei concorrenti A dare origine alla discussione è stato il caso di Barbara Alberti. La scrittrice ha infatti dichiarato in diretta di voler lasciare il programma perché a suo dire ha trasmesso soltanto i suoi lati negativi e sta rovinando l’immagine che il pubblico aveva di lei. A tal proposito Antonella Elia, Adriana Volpe, Pago e Paola Di Benedetto hanno riflettuto sul fatto che se ciò accadesse la donna potrebbe perdere il cachet pattuito con la produzione. I bonus giornalieri per la permanenza all’interno della ... notizie

notizieit : GF Vip, concorrenti parlano di contratti: la regia stacca troppo tardi - reina_valria : Grande Fratello Vip, i concorrenti parlano nella notte di contratti e compensi: la regia stacca la telecamera ma è… - iwatchthemall : @king_del_trash @_LaurasLand Alcuni sarebbero ottimi per le dinamiche della casa, di sicuro molto più di alcuni con… -